الحكومة الكولومبية تعرض الحوار مع طلاب الجامعات المحتجين

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اقترحت الحكومة الكولومبية أمس الجمعة، إعادة إطلاق محادثات مع الطلاب الذين نظموا مسيرات عبر المدن الرئيسية في البلاد للمطالبة بمزيد من الأموال للتعليم العالي.

وأضرب طلاب وأساتذة الجامعات العامة الـ 32 في البلاد منذ 11 أكتوبر الماضي في محاولة للضغط على الحكومة لمنح المؤسسات التعليمية مليارات الدولارات كتمويل إضافي.

ويقول المتظاهرون إن ميزانية التعليم العالي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية قد تجمدت لعقود من الزمن، مما أثر على أداء الجامعات وبنيتها التحتية.

وقام الطلاب بالفعل بتنظيم سبعة احتجاجات رئيسية بعضها شابته أعمال عنف، حيث هاجم متظاهرون حافلات وقطعوا الطرق أو اشتبكوا مع الشرطة.

ويحظى الطلاب بدعم النقابات العمالية التي تعارض خطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18 بالمئة على الأغذية الأساسية.

وكتبت وزيرة التعليم ماريا فيكتوريا أنجولو إلى التنظيمات الطلابية لاقتراح محادثات جديدة، وفقا لصحيفة إل تيمبو اليومية.

وتخلى الطلاب عن مباحثات سابقة عندما قالت الحكومة إنها لا تملك الأموال اللازمة لتلبية مطالبهم.

ويجرى تنظيم الاحتجاجات بعد 100 يوم من أداء الرئيس إيفان دوكي اليمين في 7 أغسطس الماضي.

وأفاد استطلاعان للرأي نشرتهما صحيفة سيمانا الأسبوعية وراديو كاراكول يوم الجمعة بأن نسبة تتراوح بين 27 و33 بالمئة فقط من الكولومبيين لديهم انطباع جيد عن الرئيس (42 عاما).

وفاز اليميني دوكي على اليساري جوستافو بترو في جولة الاعادة في يونيو الماضي.