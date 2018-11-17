اليابان تأمل في أن تؤدي منحها الدراسية إلى حدوث تغيير في مالاوي

حثت السفيرة اليابانية لدى مالاوي، كاي ياناجيساوا، الحاصلين على منح دراسية حكومية يابانية في مالاوي على أن يكونوا عوامل للتغيير في بلادهم.

وقالت السفيرة اليابانية خلال حفل استقبال للحاصلين على منح دراسية يابانية، «هذه المنح لا تهدف فقط إلى الحصول على شهادة، ولكنها تهدف أيضا إلى إنتاج عناصر للتغيير»، داعية الخريجين الذين حصلوا على هذه المنح في اليابان إلى المشاركة في عملية تطوير مالاوي.

من جانبه، أعرب وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا في مالاوي، جاستن سيدي، عن تقديره لحكومة اليابان لقيامها بتقديم الدعم إلى مالاوي في قطاعات التعليم وتدريب المعلمين.

وحث الوزير الخريجين الذين حصلوا على المنح الدراسية اليابانية على تطبيق ما تعلموه في اليابان في القطاعات التي يعملون بها.

ووفقا للسفارة اليابانية لدى مالاوي، فإن المنح الدراسية تضمنت منح شهادات في الدراسات العليا لمدة 18 شهرًا وبرامج لدرجات الماجستير بلغت مدتها عامين في مجالات التعليم والزراعة والتعدين.