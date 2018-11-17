المخابرات الهولندية: نشاط لداعش في تركيا يهدد أوروبا

أكد تقرير صادر عن جهاز المخابرات الهولندي أن خلايا تنظيم داعش الإرهابي لا زال يأمل في شن هجمات إرهابية بالداخل الأوروبي من خلال إرسال الخلايا السرية إلى البلدان الأوروبية عبر تركيا.

ورصد تقرير المخابرات الهولندية وجود نشاط لخلايا داعش على الأراضي التركية حيث تعتبر تلك الخلايا تركيا قاعدة استراتيجية هامة للتنظيم لكي يتعافى ويستعيد بناء قواه لاستئناف ضرباته الموجهة للداخل الأوروبي.

ونشرت المخابرات الهولندية المعروفة اختصارا بالرمز "AIVD" التقرير على صفحتها الخاصة على الشبكة العنكبوتية هذا الأسبوع باللغة الهولندية، وترجمته دورية "انتليجنس نيوز" الأمريكية إلى اللغة الإنجليزية بعنوان :"ميراث الحرب في سوريا.. الجهاد العالمي لا يزال يشكل تهديدا للأمن الأوروبي".

واتهم التقرير الذي وقع فى 22 صفحة حكومة تركيا بأنها لا تعتبر التنظيمات الإسلامية مثل القاعدة وتنظيم داعش تهديدا ضاغطا على الأمن الوطني التركي وأنه على العكس من ذلك تعتبر أجهزة أمن الدولة التركية حزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية المسلحة ومن بينها قوات حماية الشعب الكردي في سوريا هي التهديد الحقيقي والمباشر للأمن الوطني التركي.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن التركي برغم اتخاذها أحيانا إجراءات ضد القاعدة وداعش فإن الهاجس والاهتمام والأولوية الأمنية على الجانب التركي قد لا تتطابق دائما مع الهاجس الأمني وأولويات التصدي التي لدى دول الاتحاد الأوروبي التي يعتبر داعش والقاعدة هما التهديد الحقيقي الأول والأخطر لها.

وقال تقرير المخابرات الهولندية إن تركيا "مركز عبور لعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين توافدوا على سوريا لنصرة الجماعات المسلحة ذات التوجه السني خلال الحرب الأهلية السورية في مواجهة ميليشيات إيران وحلفائها الإقليميين من الشيعة".

وقدر التقرير عدد المقاتلين من ذوي الأصول التركية الذين انخرطوا في الحرب الأهلية السورية بما لا يقل عن 4 آلاف تركي مشيرا إلى أن تركيا يعيش على أرضها الآن عشرات الآلاف من المتعاطفين مع القاعدة وداعش وهو ما حفظ لكلا التنظيمين قدرته على "التواجد النشط " على الأراضي التركية.

واعتبر التقرير كذلك أن سياسة "كف الملاحقة " من جانب أجهزة الأمن التركية تجاه هذه العناصر قد أعطاها قدرة على التقاط أنفاسها والتحرك الحر الذي قد يصل حد القيام بعمليات ضد أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية بحرية نسبية أو على الاقل التخطيط لها مستغلة أجواء الاستقرار والسلم الموجودة في تركيا.