تقرير: تركيا تفرج عن ثمانية أكاديميين عقب مداهمات بحق نشطاء

ذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، اليوم السبت، أن السلطات أفرجت عن ثمانية أشخاص عقب مداهمات أمس الجمعة التي طالت أكاديميين وأعضاء من المجتمع المدني.

كان ما مجموعه 13 شخصا اعتقلوا صباح أمس الجمعة، في مداهمات بشأن صلات مزعومة بالناشط البارز عثمان كافالا، الذي اعتقل منذ أكثر من عام، لكنه لم يواجه اتهامات بعد، بشأن محاولة مزعومة للإطاحة بالحكومة.

وذكرت الوكالة أنه في وقت متأخر من أمس الجمعة، جرى الإفراج عن ثلاثة أشخاص من بينهم تورجوت تارهانلي، عميد كلية القانون في جامعة بيلجي بإسطنبول وعضوان من معهد الأناضول الثقافي الذي يرأسه كافالا.

وأضافت وكالة "ديميرورين" أنه جرى الإفراج اليوم عن خمسة أشخاص من بينهم، بيتول تانباي ، وهي أستاذة رياضيات بجامعة بوجازيجي.

ويواجه الـ13 شخصا اتهامات بالعمل مع كافالا ومعهد الأناضول الثقافي، وبالسعى لتوسيع رقعة مظاهرات متنزه جيزي عام 2013 و"التحريض على الفوضى" للإطاحة بالحكومة من خلال جلب "نشطاء" من الخارج، بحسب وكالة أنباء الأناضول نقلا عن تحقيق جار حاليا.