الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع الصومال

أعرب السفير الصيني لدى الصومال، تشين جيان، عن استعداد بلاده للعمل مع الصومال من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال السفير الصينى إن بلاده ترغب في أن يتم تعزيز تعاونها مع الصومال في إطار مبادرة «الحزام والطريق» الصينية ومنتدى التعاون الصيني الإفريقى ومنتدى التعاون الصيني العربي من أجل كتابة فصل جديد في العلاقات بين البلدين».

وأضاف: «نعرب عن تقديرنا للتقدم الذي أحرزته الصومال في السلام وعملية إعادة البناء والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها».

من جانبه، قال وزير الدولة الصومالي للشئون الخارجية، عبد القادر أحمد خير، إن ظاهرة التحول التي شهدتها الصين تستحق الإشادة، مشيرا إلى أن الصداقة بين الصومال والصين راسخة منذ زمن طويل، وتقوم على أساس المصالح والتطلعات المشتركة.