السبت 17 نوفمبر 2018 4:21 م القاهرة القاهرة 25.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يسيطر على جبال تحيط بمديرية حيدان بصعدة

صنعاء- أ ش أ
نشر فى : السبت 17 نوفمبر 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : السبت 17 نوفمبر 2018 - 3:43 م

أعلنت ألوية العروبة بالجيش الوطني اليمني سيطرتها على جبال تحيط بمديرية حيدان في صعدة وتفرض عليها سيطرة نارية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان الجيش اليمني قد سيطر الأربعاء الماضي على حصن باقم في محافظة صعدة والعديد من المواقع والقرى المحيطة به، بعد معارك خاضها مع ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف، شنت هجوما واسعا تمكنت خلاله من السيطرة على حصن باقم الاستراتيجي، كما تمكنت من السيطرة على القرى المحيطة بالحصن وعدد من المواقع الهامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك