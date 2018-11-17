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اليابان تدرس تمويل مشروع لإقامة جسر على نهر النيل في أوغندا

أ ش أ
نشر فى : السبت 17 نوفمبر 2018 - 12:02 م | آخر تحديث : السبت 17 نوفمبر 2018 - 12:02 م

أعربت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن اهتمامها بمشروع لإقامة جسر معلق عبر نهر النيل في منطقة كاروما الأوغندية، مشيرة إلى احتمال قيامها بتمويل هذا المشروع بمجرد الموافقة على المقترحات الخاصة به.

وقال نيشينو ميتسو، مسئول الوكالة المختص بالشئون الأوغندية، إن «خطة هذا المشروع جذابة، ونحن ما نزال نجمع كثيرا من المعلومات قبل أن نتمكن من اتخاذ قرار فيما يتعلق بهذا الشأن».

وأضاف: «نقوم بمراجعة خطة المشروع والعمليات المتعلقة به، ولذلك لا يمكننا القول الآن إننا ملتزمون بتمويله.. هذا المشروع مثير للاهتمام لأنه يشكل وصلة هامة بالممر الشمالي المتصل بجنوب السودان».

وأعلن مسؤولون بهيئة الطرق الأوغندية في وقت سابق إنه تم إجراء دراسات جدوى وتصميمات منذ سنوات لهذا الجسر لكي يحل محل جسر كاروما القديم الذى كان قد تم إنشاؤه خلال عام 1963، ولكن تم إرجاء الخطط المتعلقة به بسبب مشكلة التمويل.


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