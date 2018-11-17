انتشال جثتي مهاجرين وفقدان 8 آخرين قبالة جزيرة سردينيا الإيطالية

أعلنت أجهزة الطوارئ في إيطاليا اليوم السبت، انتشال جثتي مهاجرين من المياه قبالة جزيرة "سردينيا" الإيطالية، فيما أفادت تقارير إعلامية بفقدان 8 آخرين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، أن 13 مهاجرا جزائريا كانوا على متن قارب خشبي، وطلبوا المساعدة، لكن 10 منهم فضلوا السباحة إلى البر.

وتمكن خفر السواحل الإيطالي من العثور على 3 أشخاص على متن القارب الذي جرفته الأمواج إلى جزيرة "تورو"، وتم انتشال جثتين في وقت لاحق.. ومازال البحث جاريا عن أكثر من 8 مهاجرين.

وتقول الأرقام الصادرة عن الحكومة الإيطالية إن 1167 مهاجرا جزائريا وصلوا إلى البلاد منذ بداية هذا العام وحتى الآن.