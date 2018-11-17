السودان يؤكد انسياب الصادرات الحيوانية إلى السعودية

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، آدم عبد الكريم دقاش، انسياب الصادرات للمملكة العربية السعودية، منوها بأنه تم مؤخرا تصدير أكثر من 60 ألف رأس ماشية للمملكة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، بسفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، بحضور وزير الدولة بالوزارة المهندس الصادق فضل الله، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال دقاش، إن هناك ترتيبات خاصة بتصدير اللحوم المذبوحة للمملكة، وفقاً لتوجهات الدولة لصادر اللحوم المذبوحة بدلا عن الحية تدريجيا حتى 2020، للاستفادة من القيمة المضافة والدخول في تصنيع المنتجات الحيوانية، لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

من جانبه، أبدى السفير السعودي رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في السودان في مجالات الثروة الحيوانية، خاصة المسالخ والمحاجر، بإنشائها طبقا للمواصفات العالمية، لزيادة استيراد اللحوم المذبوحة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها السودان في هذا المجال، وتحقيق مصلحة شعبي البلدين.