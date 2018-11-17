اتفاق لتوسيع نطاق التمويل الصيني لمشروعات البنية الأساسية في أنجولا

وقعت أنجولا والصين على اتفاق لتوسيع نطاق التمويل الصيني لمشروعات البناء والبنية الأساسية في أنجولا.

وأوضحت وزارة المالية الأنجولية، اليوم السبت، أنه تم توقيع هذا الاتفاق مع بنك التنمية الصيني، وأن قيمة مساهمة البنك في هذه المشروعات تقدر بما يعادل مليوني دولار.

وأكدت أنه تم التوقيع على الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس جواو لورينكو إلى الصين مؤخراً.

يذكر أن أنجولا تكافح من أجل التغلب على أزمتها الاقتصادية التي بدأت خلال عام 2014 نظرا لانخفاض سعر البترول الخام الذي يعتبر السلعة الرئيسية للتصدير في أنجولا.

وقد سجلت أنجولا انخفاضا كبيرا في الايرادات التي يستخدم معظمها في سداد الدين العام، وتشير بيانات رسمية إلى أن الصين تعتبر الممول الرئيسي لمشروعات البنية الأساسية الأنجولية، وأن قيمة ديون أنجولا للصين تبلغ حاليا حوالي 23 مليون دولار.