مظاهرات في التشيك تلقي بظلالها على ذكرى الثورة المخملية

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ألقت أزمة حالية بحكومة التشيك بظلالها على أحداث تذكارية تقام، اليوم السبت، في ذكرى الثورة المخملية، التي بدأت قبل 29 عاما في جمهورية التشيك.

وفي محاولة واضحة لتجنب المتظاهرين، وضع رئيس الوزراء، أندريه بابيس أكاليل من الزهور على نصب تذكاري في الطريق الوطني في براغ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي.تي.كيه"، أن نشطاء ألقوا الزهور في سلة مهملات صباح اليوم. وأمنت الشرطة باقة الزهور وبدأت تحقيقا بشأن الحاق أضرار بالممتلكات.

ويتعرض الملياردير بابيس لضغوط بعد ظهور فضيحة فساد تتعلق بإعانات مالية لمنتجع صحي فاخر.

وتعهد بابيس أمس الجمعة والذي يواجه دعوات بالاستقالة بعدم التنحي.