أكثر من 1000 مفقود و71 قتيلا في حريق كاليفورنيا

أفادت السلطات الأمريكية في وقت متأخر يوم أمس الجمعة، بأن حصيلة قتلى حرائق الغابات المدمرة في شمال كاليفورنيا ارتفعت إلى 71 شخصا فضلا عن أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوتى كوري هونيا فى مؤتمر صحفى إن عدد الاشخاص الذين لم يتحدد مصيرهم ارتفع من 631 شخصا إلى 1011 شخصا وفقا للارقام المؤقتة.

وأوضح هونيا إن بعض الأشخاص ربما يكون قد تم عدهم مرتين في الحصيلة الأخيرة.

وأصبح الحريق المسمى "كامب فاير" هو الأكثر دموية بين حرائق الغابات تاريخ في كاليفورنيا وأكثرها تدميرًا، حيث بلغ عدد القتلى ضعف عدد قتلى حريق جريفث بارك الذي اندلع عام 1933 في مقاطعة لوس أنجلوس، والذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا اليوم السبت، لزيارة ضحايا حرائق الغابات.