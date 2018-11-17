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الخارجية الأمريكية: لا نتيجة نهائية لدينا بشأن من يقف وراء مقتل خاشقجي

واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 17 نوفمبر 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : السبت 17 نوفمبر 2018 - 11:07 م

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إنه لم يتم التوصل إلى "نتيجة نهائية" من جانب الولايات المتحدة بشأن من يقف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في بيان: "التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى نتيجة نهائية، ليست دقيقة. لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها فيما يتعلق بقتل السيد خاشقجي".

وأضافت: "ستواصل وزارة الخارجية البحث عن جميع الحقائق ذات الصلة. وفي غضون ذلك سنواصل التشاور مع الكونجرس والعمل مع الدول الاخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي."

وذكرت وسائل إعلام أمريكية متعددة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، بينما تنفي السعودية ذلك.


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