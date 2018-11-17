مقتل شخص وجرح اثنين في انقلاب سيارة على أحد الطرق السريعة في ألمانيا

توفي شاب في التاسعة عشرة من العمر بعد انقلاب سيارة كان يستقلها مع عدة أشخاص آخرين، اليوم السبت، على الطريق السريع (إيه 59) قرب مدينة دويسبورج الألمانية، حيث أطيح بالشاب إلى خارج السيارة حيث دهسته سيارة أخرى مارة.

وقالت الشرطة في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد إن الشاب أصيب بجروح قاتلة، أدت لوفاته كما أصيب أربعة شبان آخرون كانوا داخل السيارة / بين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من العمر / بإصابات مختلفة، جروح اثنين منهما خطيرة.

كان الشبان الأربعة تعرفوا على الشاب /19 عاما/ مساء أمس فحسب وفقا لأقوالهم.

وأوضح هؤلاء الشبان أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها في ساعة مبكرة من، صباح اليوم السبت، خلال مروره على ربوة مرتفعة عند المنطقة التي تربط دويسبورج مع بلدة هوخفيلد، ما أدى إلى انحراف السيارة ثم انقلابها.