وزير المالية الألماني ينفي سعيه إلى إطالة فترة خدمة الجنود في الجيش

نفى متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، صحة تقارير صحفية ذكرت، أن وزير المالية اولاف شولتس يسعى إلى إطالة فترة خدمة الجنود في الجيش.

وصرح المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، بأن شولتس، نائب المستشارة، لا يعول على هذا الأمر " في أي شيء صراحة" ولن يدعم فكرة كهذه خرجت من وزارته.

وأضاف المتحدث: "على المستوى الفني، دائما ما تكون هناك نقاشات حول سلسلة من المقترحات حول كيفية رفع قدرة الجيش على اجتذاب أفراد جدد بما يتوافق مع الموارد الحالية في الميزانية، وفكرة تغيير القواعد المتعلقة بأعمار الجنود هي من ضمن هذه الأفكار".

وكان تقرير لمجلة "دير شبيجل" ذكر في وقت سابق أن شولتس يعمل من أجل إطالة فترة عمل الجنود في الجيش.

ذكرت "شبيجل" أن وزارة المالية قالت في خطاب بعثت به إلى وزارة الدفاع في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي:" تطالب وزارة المالية برفع الحد العمري للجنود العاملين من أجل تعزيز دائم لجاهزية القيام بمهام".