«سي آي ايه» تعتزم إطلاع «ترامب» على النتائج التي توصلت إليها بشأن قضية خاشقجي

تعتزم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إطلاع الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعب دورا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم السبت، قبل أن يستقل الطائرة إلى كاليفورنيا لزيارة ضحايا حرائق الغابات: "وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ستتحدث معي اليوم".

وأضاف ترامب: "حتى هذه اللحظة، قيل لنا أنه (ولي العهد) ليس له دور وأننا سوف نتوصل لما يجب أن يقولوه" .

وكانت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبيل، قد توجهت لتركيا في أكتوبر وأطلعت الرئيس لدى عودتها. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، استمعت هاسبل إلى تسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي خلال زيارتها لتركيا.

كانت العديد من وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق، أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد في الوقت الراهن أن الأمير هو الذي أصدر أمرا بالقتل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك عواقب للجريمة، قال ترامب إنه سينظر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجد في السعودية "حليفا كبيرا" فيما يتعلق بالاقتصاد، وأضاف "إنهم حليف رائع فيما يتعلق بالوظائف والتطور الاقتصادي".

وتابع ترامب حديثه قائلاً إنه كرئيس للبلاد، عليه أن يراعي في هذه القضية "العديد من الأمور".