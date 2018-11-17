«ترامب» يزور كاليفورنيا مع ارتفاع عدد ضحاياها الحرائق إلى 74 قتيلا

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا، اليوم السبت، ليلتقي بعدد من السكان المتضررين من الحرائق التي تشهدها الولاية والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا إلى جانب تدمير آلاف المنازل في أنحاء متفرقة من الولاية.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بحاكم كاليفورنيا، جيري براون، والحاكم المنتخب جافين نيوسوم خلال زيارته.

ونشر براون تغريدة على تويتر قال فيها: "نرحب بزيارة الرئيس لكاليفورنيا وممتنون للاستجابة السريعة لطلباتنا بالمساعدة .. حان الوقت لنتكاتف جميعا من أجل شعب كاليفورنيا".

وشكر ترامب الحاكم على تعليقاته وقال: "نحن معكم".

وأصبح الحريق هو الأكثر فتكا بين حرائق الغابات فى تاريخ في كاليفورنيا وأكثرها تدميراً، حيث بلغ عدد القتلى ضعف عدد قتلى حريق جريفث بارك الذي اندلع عام 1933 في مقاطعة لوس أنجلوس، والذي أدى إلى مقتل 29 شخصًا.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كاليفورنيا اليوم السبت لزيارة ضحايا حرائق الغابات.