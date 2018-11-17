قالت مصادر مطلعة إن شركة "جي.أيه.إم هولدنج" السويسرية لإدارة الثروات تعرض مكافآت خاصة لمديري صناديق الاستثمار الرئيسيين لديها بهدف الاحتفاظ بهم وعدم انتقالهم للعمل في أماكن أخرى، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الشركة لاحتواء الأزمة التي واجهتها ودفعت بعض المستثمرين لسحب أموالهم وتراجع سعر سهمها.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الموجود مقرها في مدينة زيوريخ السويسرية تعرض المدفوعات المؤجلة لمديري صناديق الاستثمار التابعة لها، حيث سيتم صرف هذه الأموال خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأشارت الوكالة إلى أن وقف مدير إدارة السندات في الشركة "تيم هايوود" في يوليو الماضي عن العمل أثارت أزمة في الشركة مما أدى إلى قيام عملاء بسحب مليارات الفرنكات من أموالهم لدى الشركة، كما أدى إلى رحيل الرئيس التنفيذي "أليكس فريدمان" من الشركة.

في الوقت نفسه تجري "جي.أيه.إم" محادثات غير رسمية مع مشترين محتملين لكل أو أجزاء من أنشطتها، رغم أن خروج الأموال من الشركة أو الأسئلة الباقية بشأن السيطرة أو الرقابة على الشركة يمكن أن تمنع بعض المشترين المحتملين عن التقدم للصفقة.

وذكرت "جي.أيه.إم" أن "هايوود" انتهك قواعد الشركة بشأن تلقي الهدايا أو عروض الرحلات الترفيهية وكذلك انتهك القاعدة التي تشترط توقين مسؤولين اثنين على أي قرار استثماري.

وقد أدت فضيحة "هاي وود" إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها الشركة السويسرية بمقدار 18 مليار دولار خلال 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي.