رئيس الوزراء الياباني يصل إلى بابوا غينيا الجديدة للمشاركة في منتدى «آبيك»

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم السبت، إلى بابوا غينيا الجديدة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن آبي غادر أستراليا في وقت سابق اليوم متوجها إلى محطته الأخيرة في جولته الإقليمية حيث من المقرر أن يناقش قادة 21 اقتصادا من دول المحيط الهادئ - خلال المنتدى - سبل تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل تصاعد الحمائية.

ومن المخطط أن يؤكد آبي أن القيود التجارية الانتقامية لا تصب في مصلحة أي دولة. كما من المقرر أن يعبر عن التزامه بقواعد التجارة الحرة والعادلة في ظل تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والتقى آبي بنظيره الأسترالي سكوت موريسون أمس الجمعة في "داروين" شمالي أستراليا، واتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز التجارة متعددة الأطراف القائمة على القواعد الحرة والمفتوحة. كما اتفقا على السعى لإبرام مبكر للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تضم 16 من دول آسيا والمحيط الهادئ.