مقتل 12 من القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية على يد متمردين

قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الجمعة، إن سبعة من قوات حفظ السلام الدولية و12 من أفراد القوات الحكومية لقوا حتفهم في عملية ضد المتمردين في الكونغو.

وقال المتحدث باسم الحكومة لامبرت ميندي إن أفراد عسكريين آخرين أصيبوا وقتل متمردون أيضا في الاشتباك.

وذكر ميندي أن الجنود الكونغوليين شاركوا في عملية ضد ميليشيا قوات الدفاع في بلدة بني بشرقى البلاد مساء الأربعاء الماضي حتى صباح أمس الخميس، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، حيث توفي سبعة منهم وجرح 10 آخرين.

واليوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الكونغولية العملية بأنها "هجوم خفي"، مضيفًة: "تعاطفنا مع عائلات وأقارب الضحايا والمصابين".

وتنشط العديد من الجماعات المتمردة في منطقة شرقى الكونغو الغنية بالموارد المعدنية، حيث تقاتل بعضها البعض كما تقاتل كذلك قوات الجيش .

وتواجه ميليشيا قوات الدفاع القادمة من أوغندا اتهامات بقتل آلاف الأشخاص -من بينهم جنود الأمم المتحدة- بالقرب من بيني منذ عام 2014.