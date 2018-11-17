مركبة الشحن «سيجنوس» تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية بحمولة زنتها 3500 كجم

أقلعت مركبة الشحن الفضائية "سيجنوس" إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من اليوم السبت، وعلى متنها 3500 كيلوجرام من الإمدادات من أجل إجراء تجارب تشمل تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، ونمو بلورات البروتين في الجاذبية الصغرى، من أجل فهم أفضل للأمراض.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن المركبة غير المأهولة انطلقت من على متن صاروخ "انتارس 230" من مركز إطلاق للمهمات الفضائية في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وستستخدم المواد الموجودة على متنها في عشرات من التجارب الجديدة والجارية، بما في ذلك آلة طباعة ثلاثية الأبعاد وآلة تدوير من أجل تصنيع مستدام للأدوات وقطع الغيار لى متن المحطة. وهناك مشروع آخر سوف يفحص نمو بلورات البروتين في الجاذبية الصغرى من أجل فهم أفضل لتطور مرض باركنسون.

ومن المقرر أن تصل "سيجنوس" إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر بعد غد الاثنين وستلتحم بالمحطة بذراع روبوت يشغله رائدا الفضاء الألماني أليكسندر جيرست والأمريكية سيرينيا أونون-تشانسلور.