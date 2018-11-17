الصين تدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لجنوب السودان

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شيوي، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي لدولة جنوب السودان.

وقال شيوي - في اجتماع لمجلس الأمن حول جنوب السودان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم- إنه نظرا لأن جنوب السودان عالق في صراعات طويلة الأمد، فإن التنمية الاجتماعية والاقتصادية هناك لاتزال متخلفة جدا، ولا يتم تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وأضاف أن الصراعات تسببت أيضا في نزوح عدد كبير من الأشخاص، وسيتأثر السلام والاستقرار في جنوب السودان ما لم تحل هذه القضايا في الوقت المناسب.

وحث شيوي، المجتمع الدولي على زيادة الدعم الاقتصادي لجنوب السودان، لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وذكر أنه من الضروري أن يتم الاحترام الكامل لجنوب السودان في التعامل مع الشؤون الداخلية وتشجيع الحكومة هناك على تنفيذ مبادرتها الخاصة، مع تقديم المجتمع الدولي المساعدة وفقا لاحتياجات البلد والشعب وتجنب فرض الحلول.

وشدد على الدور المهم للمرأة في حل النزاع وإعادة الإعمار في جنوب السودان، مع دعم الحكومة هناك في توفير الحماية الكاملة لحقوق النساء والأطفال.

ولفت إلى أن الصين ستقوم بتقديم الدعم والمشاركة البناءة في عملية السلام في جنوب السودان، ولعب دور بناء في تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في جنوب السودان.