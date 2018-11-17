الصين وسيراليون تؤكدان عزمهما على تطوير علاقات الصداقة

أكدت الصين وسيراليون أنهما تعتزمان الاستمرار في العمل من أجل تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.

وقال السفير الصيني لدى سيراليون، وو بينج، إن علاقات الصداقة بين البلدين تنمو بصورة سريعة لأن البلدين يتقاسمان الخبرة التاريخية المشتركة ويشاركان في مهام التنمية والتطلعات السياسية ويعملان من أجل بناء مستقبل مشترك.

وأضاف: «الرئيس الصيني كان قد أعلن خلال لقائه مع رئيس سيراليون جوليوس بايو على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تم عقدها فى بكين مؤخرا، إن الصين ستعمل من أجل توسيع نطاق التعاون مع سيراليون في مجالات البنية الأساسية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأمن وبناء القدرات».

وأكد أن زيارة الرئيس «بايو» للصين خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقى كانت تتماشى مع أجندته لتعميق التعاون مع المنتدى ودعم مبادرة الحزام والطريق الصينية لإعطاء دفعة جديدة للتنمية في البلدين وتحقيق فوائد ملموسة لشعبيهما.

من جانبه، قال وزير التعليم في سيراليون، ألفا تيمبو، إن الصداقة بين البلدين تتقدم بسرعة، وأنهما يعملان من أجل بناء رؤية مشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الصين قطعت شوطا طويلا منذ شهر يوليو عام 1971، وأن الرئيس جوليوس بايو أكد التزامه بالحفاظ على هذه العلاقات.