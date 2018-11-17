«واشنطن بوست»: «بن سلمان» أمر باغتيال «خاشقجي» في إسطنبول

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، عن مصادر لم تكشف عنها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهي نتيجة تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط الأمير محمد في ذلك.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة، ويعقد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحفاظ على علاقات الولايات المتحدة بأحد أوثق حلفائها في المنطقة.



وأضافت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية فحصت مصادر استخباراتية متعددة من بينها اتصال هاتفي أجراه شقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في الولايات المتحدة، مع "خاشقجي".



وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير خالد أبلغ "خاشقجي" بالذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول؛ لاستلام وثائق تتعلق بزواجه، وأكد له أنه سيكون في أمان.



وفي تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نفى الأمير خالد بن سلمان، ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، مؤكدا أن آخر تواصل له مع "خاشقجي" كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017.



وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع "خاشقجي"، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.



وتابع الأمير قائلا: "إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأمريكية أن تكشف ما لديها".