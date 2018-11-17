رئيس طاجيكستان يفتتح التوربينة الأولى لأكبر محطة كهرومائية في آسيا الوسطي

افتتح رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان التوربينة الأولي لمحطة كهرومائية "راغون"، التي تعد أكبر محطة في آسيا الوسطي وأعلي سد في العالم بتمويل حكومي يقدر بنحو 24 مليار ساماني، وذلك بحضور ممثلين للدول المجاورة مثل أفغانستان وأوزبكستان.

وذكرت سفارة طاجيكستان بالقاهرة - في بيان وزعته اليوم السبت- أنه تم تغيير مجري نهر وخش، الذي وضع أساسا لتدشين قاعدة سد المحطة، والذي سيبلغ طوله 335 مترا بتكلفة 5ر3 مليار سوموني.. موضحة أنه تم بناء وتشغيل خط (رغون - دوشنبه) لنقل الكهرباء بتكلفة 745 مليون ساماني، والمحطة الفرعية للمشروع بتكلفة 630 مليون ساماني.

وأضاف البيان أن متخصصي وخبراء البنك الدولي قاموا بدراسة هذا المشروع الذي استغرق ما بين 5 و6 سنوات، ذاكرا أن الهدف من بناء محطة "راغون" هو توليد الطاقة الكهربائية النظيفة بيئيا عبر المصدر المتجدد لتوليد الطاقة، والتي تخدم مصالح كافة دول المنطقة، فضلا عن أن خزانها المائي سيلعب دورا عظيما في عملية تنظيم الموارد المائية، ولاسيما في سنوات نقص المياه والجفاف.

وأوضح أنه تتم حاليا الأعمال لبناء أنفاق النقل والأنفاق الثانوية من أجل تشغيل توربينات المحطة، فيما من المتوقع تشغيل التوربينة الثانية للمحطة وفقا لخطة عام 2019.