الصين وكوريا الجنوبية تتفقان على العمل لإنجاح قمة محتملة بين واشنطن وبيونج يانج

اتفق زعيما كوريا الجنوبية والصين، على العمل معا بشكل وثيق من أجل نجاح قمة ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال محادثاتهما في بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت، بحسب بيان رئاسي صدر في سول.

وقال البيان، إن اجتماع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه مع نظيره الصيني شي جين بينج بحث جهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية وقضايا أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة اسيا الباسفيك / ابيك / فى بابوا غينيا الجديدة تلك الدولة الواقعة فى المحيط الهادى، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وتسعى واشنطن وبيونج يانج لترتيب قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لإحراز تقدم في مفاوضاتهما بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية .

وخلال المحادثات، أعرب شي عن دعمه لجهود الرئيس الكوري الجنوبي لإرساء السلام في شبه الجزيرة، قائلا إن الصين ستستمر في لعب دور "بناء".