فرنسا تستعد لمظاهرات احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والضرائب

تتوقع فرنسا اليوم السبت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد زيادة أسعار البنزين والديزل وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.

ودعت حركة احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي- على ما يبدو بدون أي قيادة مركزية- إلى خروج متظاهرين يرتدون سترات صفراء إلى الشوارع.

كما دعا بعض المئات من فعاليات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقامة حواجز، كما يتوقع المسؤولون قيام متظاهرين بعرقلة المرور على الطرق السريعة، من خلال قيادة السيارات ببطء على عدة حارات.

وذكرت صحيفة لوموند يوم الجمعة أنه على الرغم من أنه من المتوقع تنظيم 1500 حدث احتجاجي، إلا أنه تم الإعلان عن 100 فقط للسلطات المحلية، وهو شرط قانونى فى فرنسا.

وأعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب عن إجراءات تحفيز لمساعدة سائقي السيارات، بما في ذلك منحة قيمتها 4000 يورو (4559 دولارًا) للأسر الأكثر فقرا لاستبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة أقل استهلاكًا للوقود.

ويعارض المحتجون قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود 4 سنتات يورو للتر البنزين و7 سنتات للديزل (السولار).