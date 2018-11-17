القوات السورية تتقدم في بادية السويداء بعد تكبدها خسائر جسيمة

حققت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها تقدماً كبيراً، اليوم السبت، في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية ضد تنظيم داعش الذي بات محاصراً في مناطق محدودة، بعد ثلاثة أشهر من المعارك المتواصلة التي كلفت القوات الحكومية أكثر من ألف قتيلاً وجريح.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "أحرزت وحدات من الجيش تقدماً كبيراً في تلول الصفا وفرضت خلال عملياتها العسكرية السيطرة النارية على ما تبقى من المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو داعش بعد السيطرة على أعلى التلال، وقضت خلال عملياتها على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتتابع تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، أبرزهم أبو هاجر الشيشاني في عمق البادية ".

وأضاف مصدر في المعارضة "سيطرت القوات الحكومية والقوات الموالية لها (الفيلق الخامس) المدعوم من روسيا ولواء القدس الفلسطيني على مسافة تزيد على خمسة كيلومترات في منطقة تلول الصفا وسط قصف صاروخي ومدفعي هو الأعنف على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الذي انسحب عناصره الى عمق البادية والجروف الصخرية ".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مناطق واسعة في ريف السويداء الشرقي كلفها أكثر من 500 قتيل بينهم عشرات الضباط من القوات الحكومية وفيلق القدس الفلسطيني إضافة إلى أكثر من 700 جريح ".