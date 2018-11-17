البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة

أكدت البحرية الأرجنتينية، صباح اليوم السبت -في بيان نشرته وزارة الدفاع في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر- أنه تم العثور على غواصة مفقودة تابعة للبحرية بعد عام ويوم من فقدانها.

وقالت البحرية الأرجنتينية، إنه تم العثور على الغواصة «ايه ار ايه سان خوان»، في مكان غير محدد في المحيط الأطلسي على عمق 800 متر.

وجاء في التغريدة «لقد تم تحديد هوية ايه ار ايه سان خوان».

وبدأت عملية بحث دولية ضخمة بعد أن اختفت الغواصة في 15 نوفمبر من العام الماضي، ولكن تلاشت الآمال في العثور على طاقم الغواصة البالغ عددهم 44 شخصا أحياء بعد أسبوعين وتم تقليص عملية البحث.

وأول أمس الخميس، عثرت شركة المسح الأمريكية الشمالية «أوشن انفينيتي» قبل 48 ساعة من إعلانها التخلي عن البحث، على جسم غير معروف في قاع المحيط تبين فيما أنها الغواصة المفقودة.