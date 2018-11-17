ملثمون يهاجمون ركاب سيارة أجرة على هامش مؤتمر لحزب البديل شرقي ألمانيا

هاجم ملثمون سائق سيارة أجرة وركابها الأربعة بمدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا على هامش مؤتمر لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي في المدينة.

واستبعدت متحدثة باسم الشرطة اليوم السبت أن يكون للجريمة خلفية سياسية.

وبحسب رواية الشرطة، نزل رجل (62 عاما) في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من السيارة أمام أحد الفنادق، حيث هاجمته مجموعة من ثمانية إلى عشرة ملثمين يحملون عُصي البيسبول.

وسأل أحد الملثمين الرجل إذا ما كان عضوا في حزب البديل فيما ركله آخر، وعندها عاد الرجل إلى داخل السيارة، مما دفعا الملثمون إلى تحطيم زجاجها الخلفي، ولم يسفر الحادث عن إصابات ولاذ المهاجمون بعد ذلك بالفرار.

وكان يعتقد أن الحادث له خلفية سياسية خاصة بمؤتمر حزب البديل، حتى نفت الشرطة ذلك.

كان حزب البديل بدأ مساء أمس مؤتمرا لاختيار مرشحيه لانتخابات برلمان أوروبا، ويستمر المؤتمر حتى غد الأحد.