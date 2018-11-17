ترامب: لم أتلق بعد تقدير الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتلق بعد تقدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وقبل أن يستقل الطائرة إلى كاليفورنيا، قال ترامب صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إنه سيُبَلَّغ في وقت لاحق اليوم بشواهد الاستخبارات حول الحادث، مشيرا إلى أن كل ما تم إبلاغه به حتى الآن هو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن له دور في قتل المعارض السعودي.

كانت العديد من وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد في الوقت الراهن أن الامير هو الذي أصدر أمرا بالقتل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك عواقب للجريمة، قال ترامب إنه سينظر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجد في السعودية " حليفا كبيرا" فيما يتعلق بالاقتصاد، واضاف " هم حليف رائع فيما يتعلق بالوظائف والتطور الاقتصادي".

وتابع ترامب حديثه قائلا إنه كرئيس للبلاد، عليه أن يراعي في هذه القضية " العديد من الأمور" .