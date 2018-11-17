نجاة قائد عسكري يمني بارز من محاولة اغتيال في تعز

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نجا قائد عسكري يمني بارز اليوم السبت، من محاولة اغتيال في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال بيان للواء 35 مدرع في الجيش اليمني، إن موكب قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بسوق شعبي في مديرية المعافر جنوب ريف تعز.

وكشف البيان أن حراسة قائد اللواء، ألقت القبض على مسلحين اثنين من المهاجمين، مشيرا إلى أن التحقيق يجري معهما حاليا لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك.

ويعتبر «الحمادي» واحدًا من أهم القيادات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، التي تقاتل «الحوثيين»، بعدة جبهات في تعز.

وتعرض عددًا من المسؤولين الحكوميين والعسكريين لمحاولة اغتيال من قبل عناصر مجهولة بعدة مناطق في تعز المحافظة الأكثر سكانا باليمن.