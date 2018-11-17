يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا الأحد، إلى ألمانيا للاحتفال مع المستشارة أنجيلا ميركل بذكرى ضحايا الحرب العالمية وإجراء مشاورات معها حول حزمة إصلاحات بالاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون أولا بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمقر سينما سابقة في شرق برلين، حيث يلتقي الرئيسان بشباب من الدولتين بمناسبة مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى ويحمل اللقاء عنوان: "100 فكرة للسلام".

ويشارك كل من ماكرون وميركل بعد ذلك في احتفالية بمناسبة يوم الحزن الشعبي "يوم الشهداء".

يعتبر "يوم الشهداء" يوما رسميا لتذكر ضحايا الحرب في ألمانيا – ويحل عادة قبل يومي آحاد على أول احتفال بمجيء للمسيح.

تحتفل ألمانيا بهذه المناسبة منذ عام 1919 ويهدف الاحتفال أصلا إلى إظهار التضامن مع ذوي الضحايا الألمان الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى.

وأخذ الاحتفال فيما بعد صبغة أعم حيث يشير الآن إلى تذكر ضحايا الحروب وصور العنف جميعا.

ويلتقي كل من ميركل وماكرون بعد ذلك داخل مكتب المستشارية، حيث يجريان مباحثات حول مقترحات بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي بصفة أساسية – وهناك اتفاق بينهما بشأن تطبيق موازنة مشتركة لدول الاتحاد التسع عشرة من أجل جعل العملة الأوروبية أكثر ثباتا.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة في الوقت لإدخال التعديلات المشتركة حيث أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد ترافقه اضطرابات داخل الاتحاد، وربما يتعزز موقف الأحزاب الشعبوية في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأمر الذي قد يعرقل الإصلاحات الأوروبية.