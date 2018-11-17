تسليم زعيم المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى للمحكمة الجنائية الدولية

تم تسليم زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذه أول عملية تسليم منذ أن انزلقت البلاد إلى براثن حرب أهلية عام 2012.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء أن ألفريد يكاتوم المعروف أيضا باسم الكولونيل رومبوت كان قائدا في فصيل من جماعة "أنتي بالاكا" المتمردة ذات الأغلبية المسيحية التي تحارب ميليشيات سيليكا المسلمة في أنحاء المستعمرة الفرنسية السابقة.

وغادر العاصمة بانجي، يكاتوم، الذي اعتقلته قوات مسلحة قبل أسبوعين، وهو متهم بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت في طائرة مستأجرة وجرى نقله جواً إلى لهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إيفرار أرميل بونداد الأمين العام لمنظمة مرصد إفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان غير الربحية للصحفيين في بانجي "عن عملية تسليمه بمثابة نسمة هواء منعشة لنا وللضحايا".

وذكر بونداد: "يعرف الضحايا الآن أن النضال ضد الإفلات من العقاب ليس كلاما أجوف".