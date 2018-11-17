العراق وإيران يرغبان في توسيع التعاون رغم العقوبات الأمريكية

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أعلن كل من إيران والعراق رغبتهما في توسيع تعاونهما، على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في طهران: "التعاون الثنائي في مصلحة كلا الدولتين وينبغي أن يستمر بدون تدخل أجنبي".

ووصف صالح العلاقات بين الجارتين بأنها استراتيجية ولها جذور تاريخية.

وأضاف أن بغداد لن تنسى دعم إيران في المعركة ضد الرئيس الأسبق صدام حسين وتنظيم داعش الإرهابي.

وتابع: "سياستنا بالتالي واضحة .. نرغب في علاقات قوية وصديقة بين البلدين".

وذكر روحاني، أن التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والتوسع في شبكات السكك الحديدية سيكون قيد النقاش.

وأضاف: "لدينا الآن تجارة بقيمة 121 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 20 مليار دولار".

وأشار روحاني إلى أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين.

وأوضح روحاني، أن إيران والعراق تعتبران تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يخدم مصلحة شعوب المنطقة ويعتقد البلدان أنه بوسع دول المنطقة ودون التدخل الأجنبي وعبر تنمية التعاون المشترك، توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.