وزير خارجية أيرلندا: على البريطانيين دعم «ماي» أو مواجهة الفوضى

دعا وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ساسة بريطانيا إلى دعم مسودة اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو مواجهة "حالة من الفوضى جراء عدم الاتفاق".

وقال كوفينى في تصريحات نقلتها وكالة برس أسوشييشن للأنباء إن " أبناء الشعب لديهم خيار، إما هذا الاتفاق أو فوضى مع الخروج بدون اتفاق أو يحتمل حدوث سلسلة من الأحداث تؤدي إلى تفكك المشروع بأكمله".

كانت ماي قد وافقت على مسودة اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، لكنه يواجه معركة ضخمة من أجل الحصول على موافقة البرلمان البريطاني.

وإذا ما تم رفض الاتفاق، فستواجه بريطانيا احتمال الرحيل بدون التوصل إلى اتفاق في 29 مارس 2019.