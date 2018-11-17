وزارة التربية الكويتية: استئناف الدراسة غدا بعد تأهيل المدارس المتضررة من الأمطار

أعلنت وزارة التربية الكويتية استئناف الدراسة يوم غد الأحد في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال؛ وذلك بعد أن تم تأهيل المدارس المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد - في تصريح صحفى اليوم السبت - "إن الوزارة استطاعت الانتهاء من ترميم المدارس الذي تضررت جراء الأمطار الغزيرة".

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت استمرار العمل على مدار الساعة بمتابعة حثيثة من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، الذي أعطى توجيهاته بضرورة العمل المتواصل لإعادة تأهيل المدارس التي تأثرت بالأمطار، حرصا على انتظام سير العملية التعليمية وعدم تأخرها.

يشار إلى أن بعض المدارس الحكومية، خاصة في محافظة الأحمدى، قد تعرضت لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها الكويت منذ الثلاثاء الماضي وحتى أمس الجمعة، وهو ما دفع مجلس الوزراء الكويتي إلى تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حفاظا على حياة الطلبة والمدرسين ومسئولى الإدارات التعليمية.