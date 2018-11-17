مقتل مسلحين اثنين من طالبان وإصابة آخر في انفجار شمال شرق أفغانستان

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قُتل مسلحان على الأقل من حركة طالبان وأصيب آخر في انفجار بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان أن الحادث وقع بمنطقة «تاجاب» بالإقليم.

وأضاف البيان أن الحادث وقع بينما كان ثلاثة مسلحين من طالبان يحاولون زرع عبوة ناسفة على جانب طريق.

وغالبا ما يستخدم مسلحو طالبان ومسلحون آخرون من بينهم عناصر تنظيم «داعش» العبوات الناسفة كسلاح لاستهداف قوات الأمن ومسؤولين حكوميين.

لكن في معظم تلك الهجمات يُقتل مدنيون عاديون، بينما في بعض الحالات، تنفجر العبوات الناسفة قبل أوانها في مسلحي طالبان أنفسهم.