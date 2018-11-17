الخارجية الكويتية: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس حتى تعود بمباراة كرة قدم

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن العلاقات مع سوريا لم تنقطع، مشيرة إلى أن العلاقات الكويتية السورية قائمة ومستمرة.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي – في تصريح صحفي – ردا على اعتبار البعض أن المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين الكويتي والسوري، يوم الثلاثاء المقبل، أنها عودة للعلاقات بين البلدين: "إن العلاقات الكويتية مع سوريا لم تنقطع من الأساس، حتى تعود بمجرد مباراة".

وحول ما تردد عن سعي الكويت لدول عربية أخرى، لعودة مقعد سوريا لجامعة الدول العربية، نفى السفير العوضي ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم تطرق أي من مسئولي الخارجية الكويتية في ذلك الأمر.

وفيما يتعلق بتعيين سفير جديد للبنان في الكويت، قال العوضي إن الكويت لم تتسلم حتى الآن ترشيح اسم جديد من الخارجية اللبنانية كسفير لديها، متوقعا أن يتم ذلك بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، متانة وتميز العلاقات الكويتية اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك توجها لتفعيل اللجنة المشتركة بين الكويت ولبنان في أقرب فرصة.