الرئيسان الإيراني و العراقي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات بين بلديهما

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت على استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيران والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت عن «روحاني» قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع الرئيس العراقي برهم صالح: «من الواضح لنا جميعًَا أن العلاقات الإيرانية العراقية مهمة جدا ومميزة من الناحية التاريخية والثقافية والوطنية والإقليمية».

وتابع: «جميع المسؤولين الحاليين في الجمهورية العراقية لديهم علاقات مع المسؤولين الإيرانيين لأكثر من 30 عاما خلال فترة الكفاح ضد الاستبداد في العراق، واستمرار الأمن في هذا البلد".

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تم مناقشتها اليوم بين الوفدين الإيراني والعراقي، وأكد الجانبان على استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي حرص العراق على تطوير علاقاته مع إيران، داعيا إلى منظومة إقليمية تخدم شعوب المنطقة.

ووصل برهم صالح في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يعقبها بزيارة للمملكة العربية السعودية.