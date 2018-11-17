تصادم طائرتين خفيفتين في ألمانيا ومقتل قائد إحداهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي قائد طائرة خفيفة / 70 عاما/ بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا، اليوم السبت، حتفه إثر تصادمها مع طائرة مماثلة.

وقالت الشرطة، إن الطائرتين اصطدمتا معا بعد ظهر اليوم بالقرب من المطار الذي انطلقتا منه.

وأفادت الشرطة أن القائد الثاني / 60 عاما/ أصيب بجراح شديدة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

ولم يتبين حتى الآن سبب الاصطدام الذي وقع فوق الطريق الزراعي رقم 19.

وتبحث السلطات عن شهود عيان للحادث.

وكان قائد الطائرة الذي توفي / 70 عاما/ من مدينة يوليش أقلع من مطار إركيلينتس-كوكنهوفن، بينما كان القائد الثاني / 60 عاما/ من بلدة هورت في طريقه إلى مدرج الهبوط.

واصطدمت الطائرتان في الجو وسقطتا في منطقة بين بلدة بيرفيرات والطريق الزراعي رقم 19.