البحرية الليبية تخشى من عواقب تمرد مهاجرين داخل سفينة على عمليات الإنقاذ

أبدت البحرية الليبية خشيتها من التأثير السلبي لما قام به مهاجرون غير شرعيين يرفضون مغادرة سفينة تجارية تقبع الآن في ميناء مصراتة، 200 كيلومتر شرق طرابلس.

وقال المتحدث باسم أركان البحرية الليبية، عميد بحّار أيوب قاسم لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت إن «من شأن التمرّد الذي قام به المهاجرون، أن يدفع السفن التجارية إلى تفادي القيام بعمليات الإنقاذ التي يُطلب منهم القيام بها أحيانا،ً بسبب قربهم من قوارب مهاجرين على وشك الغرق».

وأشار إلى أن عادة ما تقوم سفن تجارية بعمليات إنقاذ بعد تلقيها تعليمات بذلك، لحين وصول حرس السواحل الليبي واستلام المهاجرين في عرض البحر أو بعد الوصول لنقطة إنزال على الأرض.

ووصف قاسم تمرّد المهاجرين داخل السفينة بـ«الخطير جداً»، وطالب بمحاسبتهم وفقاً للقانون، وأبدى خشية البحرية من تكرار التمرد ضد سفن أخرى، أو ضد أفراد البحرية وحرس السواحل.

ومازال نحو 80 مهاجراً عالقين حتى اليوم داخل سفينة تجارية تحمل علم بنما، ويرفضون الخروج منها، مطالبين بالتوجه إلى أوروبا، فيما يرضى بعضهم بالعودة الطوعية إلى بلدانهم أو بلد ثالث برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، قال عضو اللجنة المكلفة بإنهاء قضية المهاجرين في السفينة وآمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي توفيق محمد، إلى استمرار التفاوض مع المهاجرين، متوقعاً قرب الوصول لحل يقنع من تبقى منهم بالخروج طواعيةً من السفينة، بعد نجاحهم يوم الأربعاء الماضي في إخراج 14 مهاجراً.