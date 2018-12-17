مصرع 5 مسلحين وإصابة 2 آخرين في إقليم بجنوب أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 5 مسلحين مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران فى غارات جوية شنها الجيش الأفغاني في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن فيلق آتال "205" التابع للجيش الأفغاني، نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأثنين، أن الغارات الجوية تمت على مقربة من مدينة ترينكوت.

وأضاف البيان أنه تم استهداف المسلحين في منطقة "سارخام" بالمدينة نفسها، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وأشار البيان إلى تدمير مدفعين رشاش ثقيل ومخبآين للمسلحين، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة من جهتها، بما في ذلك حركة طالبان المسلحة، على هذه الأنباء حتى الآن.