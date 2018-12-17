الرئيس السوداني يغادر دمشق بعد زيارة استمرت عدة ساعات

غادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، العاصمة السورية دمشق بعد زيارة قصيرة غير معلنة استمرت عدة ساعات عقد خلالها اجتماعاً مع نظيره السوري بشار الأسد وهي أول زيارة لزعيم عربي منذ ثمان سنوات.

وأكد الأسد ونظيره السوداني عقب جلسة عقداها في قصر الشعب بدمشق أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم ايجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية -العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي".

وأضاف الأسد أن "سورية وعلى الرغم من كل ما شهدته خلال سنوات الحرب بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها، وأن تعويل بعض الدول العربية على الغرب لن يأتي بأي منفعة لشعوبهم لذلك فالأفضل هو التمسك بالعروبة وبقضايا الأمة".

وأعرب الأسد عن شكره للبشير على زيارته لدمشق، مؤكدا "أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سورية".

ومن جانبه أعرب البشير عن "أمله بأن تستعيد سورية عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيدا عن أي تدخلات خارجية" مشددا على "وقوف بلاده إلى جانب سورية وأمنها" واستعداد بلاده "لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سورية".