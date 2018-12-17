رئيس الوزراء الجزائري يتسلم رسالة لبوتفليقة من الرئيس اللبناني

استقبل أحمد أويحيى الوزير الأول رئيس الوزراء، الجزائري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية بيار رفول، مبعوثا خاصا حاملا لرسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية إن السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول استقبل اليوم الاثنين السيد بيار رفول وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية ، مبعوثا خاصا حاملا رسالة من الرئيس ميشال عون الى الرئيس عبد

العزيز بوتفليقة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.