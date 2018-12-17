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«الدول العربية» تراجع مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 6:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 6:23 ص

تستضيف جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الحكوميين لدولها الأعضاء لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.


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