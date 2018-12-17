«الدول العربية» تراجع مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

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تستضيف جامعة الدول العربية اجتماع الخبراء الحكوميين لدولها الأعضاء لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.