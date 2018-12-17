ماليزيا توجه تهما جنائية لبنك «جولدمان ساكس» الأمريكي

وجهت ماليزيا تهما جنائية ضد بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي واثنين من موظفيه السابقين هما "تيم ليسنر - روجيه ان جي"، وذلك في إطار قضايا الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بصندوق ماليزيا السيادي "1MDB".

وقال المدعي العام الماليزي تومي توماس، في بيان نقلته قناة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، إنه تم توجيه التهم وفق قانون الأوراق المالية الماليزي إلى البنك والعاملين السابقين به، إلى جانب الموظفة السابقة بالصندوق الماليزي "جاسمين لوو" والمسؤول المالي "جو لو" وذلك فيما يتعلق بالسندات المالية.

وأضاف أن التهم تتعلق بارتكاب، و التحريض على إساءة استخدام مبلغ 7ر2 مليار دولار أمريكي من حصيلة مبالغ ثلاثة سندات مالية صادرة عن شركات تابعة للصندوق السيادي تم ترتيبها وتغطيتها من قبل البنك.

يشار إلى أن البنك قد وقع تحت المجهر جراء دوره في المساعدة في جمع الأموال للصندوق الماليزي السيادي الذي تقع الممارسات التي تمت فيه للتحقيق في ست دول على الأقل، حيث إن ومن بين الخاضعين للتحقيق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.