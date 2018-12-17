الرئيس التنفيذي لأفغانستان: الحكومة الأفغانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إبرام اتفاق سلام بالتفاوض مع طالبان

أكد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأفغانية هي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن التفاوض على إبرام اتفاقية سلام مع حركة طالبان.

وقال عبد الله -في تصريح أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- "إن عملية السلام ستكون مُعلنة للشعب الأفغاني، ولن يتم التكتم على أي معلومات في هذا الشأن"، مؤكدًا أن الحكومة الأفغانية هي الجهة الوحيدة المخول لها سلطة إجراء المفاوضات.

يأتي هذا في وقت سيجتمع القادة السياسيون لطالبان مع المستشار الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل.