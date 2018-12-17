السلطات العراقية تعلن توقيف 3 داعشيات في محافظة صلاح الدين

أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 3 من منتسبات داعش بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وذكر المركز أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمات في قضاء الحويجة صادرة بحقهن مذكرات قضائية لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى بالعضاضات"، موضحا أن "عملية إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة ومن خلال نصب سيطرة اعتراضية وإجراء عمليات تدقيق الأسماء"، مشيرا إلى أنه "تم تسليمهن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".