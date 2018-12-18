الشورى السعودي يطالب بأماكن للمرأة لممارسة الرياضة

طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، بإيجاد أماكن ومسارات مخصصة للمرأة لتمارس فيها الأنشطة الرياضية، إضافة إلى الاهتمام بالرياضات المائية والشاطئية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ونشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، "أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب طالبت الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية .

كما طالبت اللجنة الهيئة، طبقا لـ "واس"، بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية, لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.